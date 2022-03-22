Модернизацию противотуберкулезной службы проведут в Санкт-Петербурге

Противотуберкулезную службу Санкт-Петербурга планируют модернизировать, чтобы сделать ее централизованной. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал главный врач Городского противотуберкулезного диспансера, главный внештатный специалист-фтизиатр Комитета по здравоохранению Александр Пантелеев.

Уровень заболеваемости туберкулезом в Санкт-Петербурге сейчас максимально низкий.

«В последние годы отмечается снижение заболеваемости и распространенности туберкулеза. Это происходит синхронно со всей Российской Федерацией, причем показатели заболеваемости в нашем городе за последние 7-10 лет на треть ниже, чем по стране», — отметил Пантелеев.

Чтобы сохранить такую динамику, в городской противотуберкулезной службе требуется провести реформы.

«Работа с туберкулезом сейчас требует очень слаженных действий, буквально как единого механизма. Сейчас пациенты „прикреплены“ по районам. При этом существует сильная внутренняя миграция — пациент проживает в одном районе, работает в другом, а лечиться должен по месту регистрации. Децентрализованная модель не позволяет оказывать помощь так, как удобно пациенту», — рассказал врач.