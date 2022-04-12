Модернизацию предприятий в регионах поддержат финансированием на 3,7 млрд рублей

На региональные программы развития промышленности в этом году выделят 3,7 миллиарда рублей. Помощь получат 54 региона. Это позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей.

Распоряжение о направлении средств на модернизацию промышленных мероприятий в регионах подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также поддержка должна увеличить инвестиционную активность в регионах и повысить конкурентоспособность российской промышленности, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Средства распределят между 54 регионами по итогам конкурсного отбора. Правила предоставления субсидий предусматривают, что в рамках каждого проекта должны быть созданы рабочие места. Кроме того, как подчеркнули в кабмине, госфинансирование будет предоставлено, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.

С помощью субсидий промпредприятия смогут возместить часть затрат на покупку нового оборудования, получить компенсации по лизинговым платежам и оплатить услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.