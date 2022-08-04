Видеохостинг YouTube удалил канал известного переводчика Дмитрия Гоблина Пучкова. Об этом он сообщил в своем Telegram.

В качестве причины удаления руководство YouTube указало «за нарушение правил сообщества». Что именно кроется за этой формулировкой, не уточняется.

В беседе с «360» Пучков заявил, что еще полтора года назад перенес все ролики на RuTube, в «Яндекс» и во «ВКонтакте».

«То, что произошло, было всего лишь вопросом времени, потому что когда российские государственные телеканалы удалили на YouTube без предупреждения без ничего, они же ничего не объясняют. То есть „удалили за нарушение правил сообщества“. Какие правила я там нарушаю, никто не объясняет, что делать, чтобы подобное не повторилось, — тоже», — пояснил Пучков.

По его словам, на YouTube сидят украинские модераторы и эти «укронацисты, собственно, русским сегментом рулят». Именно поэтому он заранее перенес свой контент на другие ресурсы и стал существовать там.

«Удалили они не канал, а удалили меня как личность. Это я их не устраиваю. Вопрос, естественно задам. Задать можно. А так, с чем разбираться? Это чужая организация в чужой стране, и чего я там добьюсь — непонятно», — заключил он.

В Теlеgrаm Гоблин не стал комментировать случившееся, ограничившись публикацией скриншота сообщения об удалении канала. После этого он сделал репост записи белорусского телеведущего Григория Азаренка, который высказал свое мнение по поводу случившегося.

«Нашего полку прибыло! YouTube полностью удалил канал Дмитрия Пучкова Гоблина. Глобалисты, а вы сами не видите, какие вы стали жалкие, трусливые. <…> Потому только и можете удалять», — написал ведущий.