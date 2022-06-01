Модельная библиотека появилась в ЯНАО

Модельная библиотека с несколькими зонами открылась в поселке Харп в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В учреждении есть зоны для взрослых, и для детей. В первой разместили коворкинг и литературу для людей старше 16 лет.

В детской зоне находится зона отдыха, а также творческая лаборатория для детей с ОВЗ.

«Детский абонемент — пространство, которое может быть трансформировано под любое мероприятие. Там все мобильное: столы, стулья, есть подиум для детей», — рассказала заведующая учреждением Елена Садовниченко.