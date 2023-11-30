Эксклюзив 30 ноября 2023, 20:53 Модельеры и эксперты из 60 стран мира посетили BRICS+ Fashion Summit в Москве Зарубежные и российские модельеры представили экоодежду на BRICS+ Fashion Summit

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Встреча дизайнеров одежды BRICS+ Fashion Summit проходит в московском парке «Зарядье». Модельеры и эксперты приехали в столицу из 60 стран мира, чтобы обсудить новые тенденции развития моды, а главное — создать новые рынки одежды. Это значит, что в ближайшее время наряды в российских магазинах станут разнообразнее и пополнятся новыми брендами.

Мероприятие посетила англичанка Джеки Ньютал, которая работала с Карлом Лагерфельдом, а сейчас преподает в знаменитом колледже дизайна Сент-Мартин в Лондоне. Девушка поделилась, что не побоялась приехать в Россию, несмотря на политику западных стран. Более того, она решила поделиться технологией изготовления натуральных безвредных красок для одежды.

Последние четыре года я работала, чтобы изобрести натуральную краску для тканей. Я добываю ее из растений, и это помогает не загрязнять природу. Например, когда готовая одежда будет уходить после носки на переработку. Джеки Ньютал модельер

На саммите можно пообщаться с любым иностранным дизайнером — все они открытые и общительные. Каждый модельер представляет свой уникальный бренд. Например, Соня из Ирана привезла в Москву новую коллекцию и уже планирует открыть собственные отделы в магазинах РФ.

Дизайнеры также делятся между собой опытом, в том числе инновационными технологиями. Сейчас предлагается новый экологичный вариант одежды из кожуры яблок. Материал несъедобен и внешне очень похож на натуральную кожу.

Apple Skin, яблочная кожа, стоит дороже, чем натуральная кожа. Но зато мы знаем, что мы не наносим вреда окружающей среде. Ольга Бояринова дизайнер одежды

В пятницу в рамках форума опытные модельеры расскажут, как эффективнее организовать производственный процесс. Также состоятся модные показы с участием российских и иностранных дизайнеров.