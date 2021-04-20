Модельер Зайцев рассказал об отношениях с сыном

Модельер Вячеслав Зайцев стал участником шоу «Пусть говорят», выходящего по Первому каналу. Он решил сняться в эпизоде, чтобы рассказать о своих взаимоотношениях с семьей Гарафутдиновых и о своем сыне Егоре. Об этом рассказала «Экономика сегодня».

«Дело в том, что мы с Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, Настя, Маруся готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться», — заявил Зайцев в эфире телепередачи.

Историк моды назвал глупостями информацию о том, что кто-то пытается сделать банкротом его и его модный дом. Он отметил, что на данный день все долги уже погашены, поэтому ничего такого не предвидится.