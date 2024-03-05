Общество 05 марта 2024, 15:43 Модельер Маер: принт «гусиная лапка» сделает образ дороже

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Выбор определенного принта способен сделать любой образ более презентабельным и элитным. Среди них — шотландский принт «гусиная лапка», сообщил модельер и дизайнер Наз Маер, передала «Вечерняя Москва».

По словам модного эксперта, клетчатые узоры на одежде выглядят дорого за счет черно-белого контраста и четкой геометрии. Принт ассоциируется с изысканными, аристократичными нарядами и уместен к разным поводам.

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Дизайнер отметил, что в основном «гусиная лапка» украшает юбки-карандаши, пальто и деловые костюмы.