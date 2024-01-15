Общество 15 января 2024, 16:55 Модельер Маер: мятая и рваная одежда в первую очередь выдает неряшливость

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Модельер Наз Маер в беседе с изданием Life порекомендовала россиянам и россиянкам во время сбора на важную или деловую встречу проверить, чтобы их одежда была выглаженной.

По словам эксперта, мятые вещи в первую очередь выдают неряшливость и портят впечатление о человеке.

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«Какой бы дорогой и брендовой ни была на вас одежда, если она плохо разглажена, образ окажется безнадежно испорченным», — сказала Маер.

Джинсы с дырками и те же «рваные» свитера способны, на взгляд модельера, испортить любой образ. Наряду с дерзким внешним видом человек демонстрирует неопрятный и неряшливый стиль, добавила она.