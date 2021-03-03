Модель уменьшила лоб за сотни тысяч рублей и стала предметом насмешек

Американская модель Камилла Колбро уменьшила лоб за сотни тысяч рублей и стала предметом насмешек. Девушка заявила, что всю жизнь ненавидела форму своего лба.

Девушка опубликовала видеозапись в TikTok, где показала процесс трансформации своей внешности. По ее словам, хирургическое вмешательство обошлось ей в семь тысяч долларов, что примерно равняется 518 тысячам российских рублей.

В видеоролике она рассказала, что во время процедуры хирург делает надрез у линии роста волос, затем приподнимает кожу на лбу, стягивает ее и сшивает разрез. «Это звучит страшно, но на самом деле это не так больно, как может показаться», — отметила Камилла.

Издание рассказало, что после того, как модель поделилась с подписчиками результатом операции, она подверглась жесточайшей критике. Некоторые посчитали, что во внешности американки ничего не изменилось. «Ты выглядишь одинаково что до, что после», «Я не вижу разницы», «А что изменилось?» — заметили фанаты Камиллы.

Модель в ответ на комментарии заявила, что довольна тем, как она выглядит после вмешательства. Кроме того, по словам Камиллы, высота ее лба изменилась с 8,5 до 5,5 сантиметра.

«Когда у меня отрастут волосы, результат будет заметнее», — подытожила она.

Американский рэпер Lil Uzi Vert все-таки вставил себе в лоб бриллиант весом 10 каратов и стоимостью почти два миллиарда рублей. Похоже, его не испугали возможные последствия для здоровья, о которых предупреждали хирурги.