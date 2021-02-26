Модель повелась на акцию в оздоровительном центре и заработала сильные ожоги. Видео

После процедуры расщепления жировых клеток холодом в оздоровительном центре модель из Красноярска получила ожоги второй и третьей степени правого бедра. Причина травмы до сих пор неясна — сама девушка уверена, что мастер неверно настроила аппарат.

Модель Лана Абашмадзе рассказала «360», что про оздоровительный центр «Изба» узнала от подруги — та скинула ей ссылку и сказала, что у них проходят очень хорошие акции. Девушки подумали, что они после карантина набирают себе клиентов. Лана записалась на процедуру расщепления жировых клеток холодом на 3 февраля.

Модель отметила, что у оздоровительного центра не было никакой вывески, найти его удалось только после звонка администратору, который объяснил, где вход.

«Пять минут первые не особо жгло, а потом очень сильная боль была, сильно жгло. Когда девушка пришла, я сказала, что мне жжет, на что она переустановила аппарат на левое бедро со словами: „А так?“ Когда процедура закончилась, я вообще не могла наступать на правую ногу, мне было очень больно. Я не могла ехать в машине, мне очень сильно жгло», — рассказала она.

Вернувшись домой, Лана заметила, что кожа на левом бедре вздулась. Она не сразу придала этому значение, потому что в оздоровительном центре предупредили, что после процедуры будут небольшие синяки, которые скоро пройдут.

Источник фото: телеканал «360»

«Через пару дней я уже понимаю, что это ожог, и начала писать руководительнице. Сначала они говорили, что это просто реакция. Потом пошла к врачам, они сделали заключение, что у меня ожог второй и третьей степени», — отметила она.

Источник фото: телеканал «360»

Виновных не нашли

Лана уже подала заявление в полицию, чтобы салон привлекли к ответственности — сейчас ждет ответ от ведомства. После него собирается отправлять иск в суд. Кроме того, она обратилась в Роспотребнадзор, где уже приняли ее заявление.

Источник фото: телеканал «360»

«Тут дело далеко не в деньгах. Оказывается, что все-таки жалобы на них были, а мне сказали, что нет», — пояснила она.

Модель отметила, что каждый день скидывала фото травмы руководителю центра. Там сперва не верили, что она получила ожог во время процедуры, и не понимали, как это могло получиться, — думали, что модель получила ожог в другом месте. Однако в результате руководитель центра сказала, что хочет решить конфликт мирным путем. Она согласилась выплатить Лане материальную компенсацию, а также оплатить лечение травмы и избавление от следов ожогов.

«Никто не знает, в чем причина, кто виноват. Руководительница связывалась с организацией, у которой покупали этот аппарат, производители сказали, что вероятность того, что такое произойдет, — один на миллион. Мне кажется, что мастер установила не ту мощность», — подчеркнула пострадавшая.

С последствиями придется бороться

Из-за неудачного похода в оздоровительный центр у Ланы отменились несколько съемок для нижнего белья и пижам. Кроме того, отменился контракт, по которому она должна была ехать работать за границу. Модель надеется, что сможет восстановиться до лета и вернуться к работе, но уже сейчас понятно, что шрамы останутся серьезные.

«Врачи говорят, шрам будет в любом случае. От первого ожога уже виден, от второго, я думаю, будет еще больше и еще виднее. У меня первый ожог второй степени, а второй ожог, самый большой и глубокий, третьей степени. Первый ожог уже немножко сошел, и виден шрам. Я боюсь представить, какой шрам будет у меня от второго ожога», — рассказала она.

Модель добавила, что пока не знает, как можно будет избавиться от этих шрамов. Она уверена, что ей предстоит пластика или шлифовка.