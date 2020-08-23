Модель Полина Аскери сообщила о разводе с миллионером Борисом Белоцерковским

«Дорогие друзья, мы с Борисом Григорьевичем [Белоцерковским] разведены. Я безмерно благодарна ему за все, что произошло за эти три с лишним года нашей семейной жизни», — написала Аскери.

Она призвала подписчиков с пониманием отнестись к их личной жизни и ничего не придумывать.

Белоцерковский — российский бизнесмен, владелец крупнейшего в России вендингового оператора «Ювенко». Ранее он занимался игорным бизнесом. По данным из открытых источников, в 2016 году его состояние насчитывало 4,35 миллиарда рублей. 66-летний предприниматель был женат несколько раз.