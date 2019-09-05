Модель перенесла десятки операций ради внешности подружки кролика Роджера

31-летняя модель Линди Ли Нунциато (Lindi Lee Nunziato) стала известна в Сети благодаря своей неординарной внешности. Чтобы добиться схожести с Джессикой Рэббит, женщина потратила 53 тысячи фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей) на пластические операции, в том числе три увеличения груди.

Линди признается, что все ее вложения окупились. Она покорила миллионы поклонников, которые не обделяют ее вниманием и подарками.

«С детства я мечтала об огромной груди, и все из-за Джессики Рэббит. Мне нравится, что в Instagram я красуюсь перед всем миром. Меня каждый день зовут замуж», — рассказала модель.

По словам американки, первую операцию она перенесла в 19 лет. При этом, утверждает Линди, она ни разу не прибегала к трансформации лица. Модель ежедневно тренируется, выполняет кардио и силовые упражнения.

Линди Ли Нунциато обратилась к своим поклонница и посоветовала им не следовать ее примеру слепо. Девушкам стоит тщательно изучить все последствия пластики, прежде чем решиться на операцию.

«Не делайте этого только ради внимания и признания в соцсетях», — добавила модель.