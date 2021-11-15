Модель из Новосибирска рассказала о закулисье конкурса «Краса России»

Модель из Новосибирска Мария Вишнякова приехала в Сочи для участия в конкурсе «Краса России», который состоится 17 ноября. Девушка рассказала закулисных моментах, а также высказала свое мнение про некоторых участниц. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам Марии, среди участниц конкурса мало образованных и умных девушек. Многие из прибывших красавиц хотят здесь найти спонсора.

«Здесь очень мало образованных, умных девушек. Этот мир такой — не совсем порядочный, не ценящий себя по-настоящему. Когда живешь с девочками рядом, то видишь, как они разговаривают, что делают. И когда потом одна из участниц сказала, что хочет открыть приют для детей, меня это сильно удивило. Этот конкурс для меня открывает худшее в людях, я узнала, какие бывают девушки и зачем они приезжают сюда. Большинство из них ищет спонсоров…», — сообщила она.

Сама девушка закончила Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «экономика», однако по специальности работать не стала. В какой-то момент Мария поняла, что хочет быть визажистом. Теперь она не только визажист, но и стилист.