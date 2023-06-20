20 июня 2023, 14:29
Модель из Москвы, которая после пластики носа впала в кому, решилась на операцию из-за бывшего парня
Модель и блогер Влада после пластической операции на нос, которую ей сделали в одной из столичных клиник, впала в кому. Ее историю передал сайт kp.ru.
Как рассказали друзья девушки, Влада решилась сделать идеальную внешность после болезненного разрыва с молодым человеком. Сразу после операции модель подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она впала в кому.
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По словам пластического хирурга Дмитрия Давыдова, слизистая носа — это проблемное место, где расположено много сосудов.
«Любое повреждение слизистой полости носа может сопровождаться кровотечением, вероятно, даже появлением гематом», — добавил он.
Семья девушки пока не писала заявление в правоохранительные органы.
Пластические операции
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