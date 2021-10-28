Модель из клипа Димы Билана променяла квартиру в Париже на дом в Подмосковье

Российская фотомодель Елена Кулецкая, снявшаяся в клипе Димы Билана на песню «Это была любовь», рассказала, что ради строительства своего дома в Подмосковье продала квартиру в Париже. Во Франции Кулецкая долгое время училась и работала в модельном бизнесе.

По словам Кулецкой, избавиться от недвижимости в Париже она вместе со своим мужем режиссером-оператором Станиславом Романовским решила в прошлом году, написал Passion.

«Эти деньги пошли как инвестиция в новый дом, который строим. Мы с мужем творческие люди, сами разрабатывали проект. Нам всегда хочется чего-то особенного, того, чего нет в реальности», — поделилась она.

Кулецкая добавила, что сначала они посмотрели несколько готовых домов, но поняли, что ни один им не подходит, поэтому надо создавать что-то свое. Отец ее мужа занимается строительным бизнесом, и он предупредил их, что новый готовый дом не всегда может быть очень надежным.

«Поэтому мы решили не рисковать, а купили участок и стали строить под свои нужды. У нас не будет спортзала, в который после постройки заходят пару раз в год, и прочих лишних вещей», — рассказала модель.