Модель Chanel с необычной внешностью поразила интернет

Сама девушка охарактеризовала свою внешность как «смесь инопланетянина, крысы и демона». Она рассказала, что даже не мечтала, что сможет построить карьеру модели.

«Я никогда не думала, что девушка, которая провела большую часть детства с монобровью, в очках и в рубашке с Йодой, появится в Vogue Italia», — пояснила она.

Пользователи по всему миру обсуждают модель. Многие россияне шокированы таким стандартом красоты.