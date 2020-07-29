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    29 июля 2020, 15:10

    Модель Chanel с необычной внешностью поразила интернет

    Дарья Морозова

    Молли Бэйр стала нестандартной моделью бренда Chanel. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на CNN.

    Сама девушка охарактеризовала свою внешность как «смесь инопланетянина, крысы и демона». Она рассказала, что даже не мечтала, что сможет построить карьеру модели.

    «Я никогда не думала, что девушка, которая провела большую часть детства с монобровью, в очках и в рубашке с Йодой, появится в Vogue Italia», — пояснила она.

    Пользователи по всему миру обсуждают модель. Многие россияне шокированы таким стандартом красоты.

    Новости SMI.FM