Модель Chanel с необычной внешностью поразила интернет
Молли Бэйр стала нестандартной моделью бренда Chanel. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на CNN.
Сама девушка охарактеризовала свою внешность как «смесь инопланетянина, крысы и демона». Она рассказала, что даже не мечтала, что сможет построить карьеру модели.
«Я никогда не думала, что девушка, которая провела большую часть детства с монобровью, в очках и в рубашке с Йодой, появится в Vogue Italia», — пояснила она.
Пользователи по всему миру обсуждают модель. Многие россияне шокированы таким стандартом красоты.