Общество 02 августа 2023, 18:17 Мобильный туристско-информационный центр откроют в «Лужниках» Туристско-информационный центр откроют в «Лужниках» в рамках Московского урбанфорума Сайт мэра и правительства Москвы

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Мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ) откроют на территории олимпийского комплекса «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Внутри зеркального фургона посетители смогут получить карты маршрутов «Играй в Москву» и молодежного гида по столице, а также зарегистрироваться на бесплатные экскурсии по городу.

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Им предложат более 100 вариантов специально разработанных маршрутов, которые начнутся от мобильного ТИЦа и пройдут как на территории олимпийского комплекса, так и за его пределами.

Например, участники смогут посетить смотровые площадки Российской академии наук или Воробьевых гор, пройтись по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, Нескучному саду и парку Горького, а также вдоль Новодевичьего пруда.

В мобильном ТИЦе гости форума также смогут принять участие в образовательно-туристической викторине о Москве. Для посетителей любого возраста организуют уникальный марафон проекта «Город заданий». Также они смогут познакомиться с городским образовательным проектом «Твой старт в туризме», который предназначен для студентов профильных высших учебных заведений и колледжей.

Все желающие смогут следить за мероприятиями форума в специальной рубрике в «Russpass журнале».

Московский урбанистический форум стартовал в столице 1 августа. Площадки будут работать до 10 сентября.