Интернетом 4G хотят обеспечить 70% россиян

Минкомсвязи поставило задачу до конца 2024 года обеспечить мобильным широкополосным доступом в интернет со скоростью от 1 Мбит/с порядка 70% россиян.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания профильной рабочей группы АНО «Цифровая экономика», это почти вдвое больше, чем сейчас. 4G придет в деревни, где проживает от 100 до 500 человек.

Планы являются частью федерального проекта «Информационная инфраструктура». Его рабочая группа по итогам заседания на площадке АНО «Цифровая экономика» одобрила инициативу министерства.

На данный момент, доступ к мобильному интернету имеет менее половины жителей России. Большая часть жителей, которые проживают, в основном, в маленьких населенных пунктах, вообще не имеет 4G.

При этом специалисты уверены, что скорость 1 Мбит/с не позволит свободно использовать все возможности Сети, поэтому ее необходимо увеличить хотя бы до 10 Мбит/с.

Ранее сообщалось, что лидером по скорости интернета в Подмосковье стал «МегаФон».