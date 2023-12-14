Общество 14 декабря 2023, 16:19 Мобильный интернет запустят в нескольких районах ЛНР в тестовом режиме Пасечник распорядился запустить мобильный интернет в ряде районов ЛНР Freepik

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В нескольких районах Луганской Народной Республики с 14 декабря начнется тестовый запуск мобильного интернета. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дал соответствующую команду министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР. Тестовые подключения мобильной связи осуществят не сразу по всей республике.

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«Для отладки качественного устойчивого сигнала потребуется 7–10 дней», — сообщил Пасечник.

По его словам, работу интернета пока не будут возобновлять в районах вблизи линии боевого соприкосновения. Речь идет о Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Сватово и Кременной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины лишились спутников связи Starlink над территорией Луганской и Донецкой народных республик, а также Харьковской области. Причиной стала задолженность Пентагона перед дочерней компанией Илона Маска.