Общество 22 февраля 2023, 15:29 Мобильный интернет временно отключили в ЛНР из соображений безопасности Врио главы ЛНР Пасечник: мобильный интернет в республике отключили ради безопасности freepik

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В Луганской Народной Республике отключили мобильный интернет из соображений безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в «Лужниках», где проходит митинг-концерт к 23 Февраля.

Он назвал отключение «вынужденной мерой».

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«Если бы мы в свое время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов», — заявил Пасечник, отвечая на вопрос ТАСС.

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Он заверил, что мобильный интернет вернется, как только это станет безопасно.

О том, что в ЛНР не работает мобильный интернет, еще в январе сообщал директор оператора «Мобильные коммуникационные системы» Эдуард Егоров в эфире канала «Луганск 24». Перед этим пресс-служба оператора ссылалась на технические причины временной недоступности мобильного интернета и поясняла, что другие сервисы мобильной связи в республике работают штатно.

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