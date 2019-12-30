Мобильный интернет-трафик в России вырос в полтора раза

Получается, что за равнозначный период 2018 года в нынешнем году объем потраченного мобильного интернета в России вырос в полтора раза. Аналитики связывают это с несколькими причинами.

Первая причина — развитие пропускной способности сетей до четвертого поколения, что дало возможность пользователям скачивать, смотреть и делиться куда большим количеством информации.

Другая причина — интерес к «тяжелому» видеоконтенту. Люди теперь стали смотреть больше видео и фильмов на своих смартфонах.

Наконец, объем трафика обеспечивает и сравнительно невысокая стоимость мобильного интернета по сравнению, например, с европейскими ценами. Это даже несмотря на то, что тарифы на интернет c начала этого года выросли на 10–12%.