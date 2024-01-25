Общество 25 января 2024, 20:58 Мобильный интернет стандарта LTE временно отключат в Псковской области Интернет стандарта LTE временно не будет работать по ночам в Псковской области Unsplash

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Из-за ремонтных работ в Псковской области временно не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов. Подробности в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 06:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — сообщил губернатор.

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Ведерников уточнил, что интернет стандарта 3G работать будет, но так как это устаревшая технология, то на многих территориях его просто нет. Глава региона уточнил, что в ночное время будет сложно вызвать такси или воспользоваться банковским приложением.

Оператор «Мегафон» модернизировал сеть и ускорил интернет для жителей Московской области. Абоненты смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом даже при повышенной нагрузке.