Комитет Госдумы одобрил создание российского магазина мобильных приложений

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал норму о создании отечественного магазина мобильных приложений. На заседании комитета рекомендовали внести такую поправку ко второму чтению проекта об усилении защиты персональных данных россиян, сообщил ТАСС.

Согласно этой поправке, российский магазин приложений будет в обязательном порядке предустанавливаться на технические устройства.

Законопроект о создании отечественного магазина мобильных приложений правительство внесло 23 июня. Документ подготовили в рамках противодействия антироссийским санкциям. Магазин приложений должен быть создан без привлечения бюджетных средств.

Проект закона вступит в силу в день его официального опубликования. В пресс-службе Госдумы отметили, что это необходимо для того, чтобы он оперативно начал работать в условиях санкций и других недружественных шагов со стороны ряда стран и организаций.