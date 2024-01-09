Общество 09 января 2024, 16:03 Мобильные волонтерские патрули начали работать в Челябинской области

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В Челябинской области, где температура упала до -30 градусов, начали работать мобильные патрули волонтеров. Об этом сообщил ОТР.

Врачи поомогают всем, кто в это нуждается. Речь идет о бездомных, пенсионерах, о которых не заботятся родственники, и других. Автомобиль, который передвигается по городу, полностью приспособлен для полноценного врачебного приема. После осмотра нуждающимся выдают необходимые вещи.

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«Самый необходимый, для тех, кто нуждается, для тех, кто испытывает потребность в каких-то бытовых минимальных условиях. Туалетная бумага, мыло хозяйственное, расческа, зубная щетка, станок бритвенный», — рассказала волонтер Анастасия Попова.

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