21 июня 2023, 18:01
Мобильные пункты груминга и ветеринарии заработают в Москве с 23 июня
Мэрия Москвы: передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг» откроют в столице с 23 июня
Передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг» заработают в Москве с 23 июня, сообщили в столичной мэрии.
Грумеры постригут челку и создадут прическу животным, используя профессиональную косметику. Они также помогут подобрать специальные инструменты для домашнего ухода.
Реклама
Кроме того, ветеринары на первичном приеме дадут владельцам консультации по содержанию и кормлению. Питомцы пройдут базовые процедуры, такие как стрижка когтей и чистка ушей.
Все услуги будут предоставляться бесплатно по предварительной записи.
Также в рамках проекта «Питомцы в Москве», одного из направлений программы «Мой район», в городе создадут и благоустроят площадки для прогулок с домашними животными.
Ранее москвичам рассказали о благотворительном фестивале «Город неравнодушных».
Животные
Москва 2023
Реклама
Реклама