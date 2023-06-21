Общество 21 июня 2023, 18:01 Мобильные пункты груминга и ветеринарии заработают в Москве с 23 июня Мэрия Москвы: передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг» откроют в столице с 23 июня Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг» заработают в Москве с 23 июня, сообщили в столичной мэрии.

Грумеры постригут челку и создадут прическу животным, используя профессиональную косметику. Они также помогут подобрать специальные инструменты для домашнего ухода.

Реклама

Кроме того, ветеринары на первичном приеме дадут владельцам консультации по содержанию и кормлению. Питомцы пройдут базовые процедуры, такие как стрижка когтей и чистка ушей.

Все услуги будут предоставляться бесплатно по предварительной записи.

Также в рамках проекта «Питомцы в Москве», одного из направлений программы «Мой район», в городе создадут и благоустроят площадки для прогулок с домашними животными.

Ранее москвичам рассказали о благотворительном фестивале «Город неравнодушных».