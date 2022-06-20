Мобильные операторы в России начали брать плату за приобретение сим-карт

Некоторые операторы связи в России начали брать плату за покупку сим-карты. Решение связано с ростом затрат компаний на предоставление услуг и увеличением стоимости самих сим-карт.

«Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «МегаФон». Там уточнили, что при подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера.

Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в числе чего и затраты на сами сим-карты. В 2022 году их стоимость подскочила в разы.

Как сообщили в «Билайне», для новых абонентов подключение к сети станет платным со вторника, 21 июня. Это связано с увеличением стоимости закупки сим-карт, объяснили представители оператора связи. Такую меру они назвали вынужденной. Она направлена на частичную компенсацию затрат «Билайна» на подключение к мобильной сети, объяснил мобильный оператор.

«При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения», — пояснили в «Билайне».