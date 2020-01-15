Мобильные операторы поддержали идею бесплатного доступа в интернет

Мобильные операторы и интернет-провайдеры уже выразили готовность сотрудничать с правительством в рамках проекта.

«Доступ к ресурсам Интернета для максимального количества жителей России — это залог прогрессивного развития страны и поддержания ее конкурентоспособности в будущем, — признали в компании „ВымпелКом“ (торговая марка „Билайн“). — „ВымпелКом“ готов подключиться к работе по выработке критериев и механизмов реализации обеспечения доступа к социально-значимым ресурсам».

«Тинькофф Мобайл» пообещала реализовать бесплатный доступ «в кратчайшие сроки».

Пресс-служба Tele2 отметила, что проект, предложенный главой государства, соответствует стратегии оператора.

«Еще в 2017 году Tele2 обнулила тарификацию трафика в социальных сетях и мессенджерах на пакетных тарифах. В прошлом году наши абоненты получили возможность пользоваться соцсетями и мессенджерами даже при нулевом или отрицательном балансе», — сообщили представители компании.

Мобильный оператор МТС также выразил готовность обсуждать реализацию бесплатного доступа к общественно важным ресурсам.

Как сообщило издание «РБК», компании «Мегафон» и «Ростелеком» также поддержали инициативу главы государства.