Мобильные бригады для доставки пенсионеров на вакцинацию заработали в Калининградской области

В Калининградской области мобильные бригады соцслужбы начали развозить на вакцинацию от коронавируса пенсионеров, которым самим трудно добираться до лечебных учреждений. Об этом сообщило ОТР.

Пенсионеры могут записаться на развоз либо по телефону, либо на портале «Госуслуги». Автобус приедет к желающему привиться сразу после получения заявки. Отмечается, что в машинах есть специальные крепления для перевозки пенсионеров в инвалидных колясках.