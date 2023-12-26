26 декабря 2023, 17:01
Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет
Приложение «Госуслуги Москвы» скачали почти 10 миллионов раз за 11 лет
Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет. За это время его загрузили более 9,8 миллиона пользователей, причем только в 2023 году это сделали свыше 800 тысяч раз. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.
Приложение предоставляет жителям Москвы возможность в любое время оплачивать счета, передавать данные счетчиков, записываться на прием к доктору, отслеживать успеваемость детей и производить многие другие операции.
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Среди самых популярных функций приложения — просмотр школьных оценок и посещаемости, запись к врачу, оплата коммунальных услуг и сдача показаний счетчиков.
«Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке России», — отметил заместитель руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Иванов.
Еще одним электронным сервисом «Мои платежи» в 2023 году воспользовались около 1,6 миллиона москвичей. Жители столицы произвели оплату онлайн приблизительно 23 миллиона раз.
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