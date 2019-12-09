Мобильной связи в России предрекли подорожание на 18% в 2020 году

«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%», — говорится в сообщении аналитиков. Специалисты заявили, что в течение всего следующего года операторы будут вынуждены тратить на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете. Дополнительные расходы приведут к росту цен на услуги связи для граждан.

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Аналитики подчеркнули, что подорожание пройдет неравномерно. Цены на социальные тарифы будут расти в пределах инфляции, а изначально дорогие тарифы станут стоить больше значительно быстрее.

Специалисты считают, что реализовать пакет Яровой и закон об устойчивом Рунете будет сложно из-за отсутствия регламента по производственным мощностям. Операторам придется заложить свои расходы в тарифы.