Мобильное приложение для отслеживания этапов реновации запустят в Москве

Участники программы реновации смогут следить за этапами строительства домов. Для этого в Москве запустят специальное мобильное приложение.

«В настоящее время в работу комплекса активно внедряются цифровые технологии и электронные сервисы. Система будет развиваться и будет направлена не только на строительство, но и на процессы, помогающие переселять граждан из существующих старых домов в новые по программе реновации», — привело РИА «Новости» слова заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Он добавил, что для контроля программы будут созданы приложения. Программу можно будет установить на смартфон или планшет. После запуска приложения жители города смогут найти необходимую информацию, не заходя на официальный сайт правительства столицы.

«Благодаря приложению человек сможет получать информацию о статусе квартиры. Оно поможет ему ориентироваться в его действиях, действиях властей, чтобы сделать процесс менее напряженным», — подчеркнул Бочкарев.

При этом он отметил, что пока нельзя назвать точный срок запуска приложения. Программа реновации предполагает переселение более миллиона жителей Москвы из старого жилья в новое. Все дома строятся за счет города.