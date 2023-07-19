Общество 19 июля 2023, 16:27 Мобильное приложение для хранения цифровых документов разработали в Москве ДИТ Москвы представил мобильное приложение «Мой ID» для хранения цифровых документов РИА «Новости»

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Департамент информационных технологий представил мобильное приложение «Мой ID» для хранения цифровых копий документов. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Загруженные в приложение копии документов не будут равноценны физическим носителям, однако помогут пользователям иметь необходимые данные под рукой.

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«Все эти сведения удобно использовать в повседневной жизни, в том числе при заполнении различных онлайн-форм, покупке билетов на семью или заказе пропусков. А некоторые документы доступны в виде штрихкода, по которому можно получать услуги в городских учреждениях», — приводит слова замглавы ДИТа Дмитрия Иванова издание «Ведомости».

Сейчас в приложение, доступное во всех популярных магазинах, можно загрузить девять видов документов. Это как основные документы, подтверждающие личность, так и многие московские идентификаторы: карта москвича, единый читательский билет, данные о домашних животных и многое другое.

Пользоваться данными документами можно, например, при записи в поликлинику, где можно предъявить QR-код полиса ОМС.

По словам Иванова, приложением сможет пользоваться только сам хозяин смартфона, его можно защитить дополнительным пин-кодом, чтобы в случае утраты гаджета никто не смог воспользоваться личными данными.

Ранее руководитель информационной группы Штаба общественного наблюдения за выборами от Общественной палаты Московской области Сергей Леонов рассказал об удобстве программы «Мобильный избиратель».