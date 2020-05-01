Мобильное приложение «75 лет Победы!» запустили в России

В преддверии 9 мая в России запустили мобильное приложение «75 лет Победы!». В нем можно послушать военные песни, посмотреть документальные хроники и даже совершить онлайн-путешествие по городам-героям.

Приложение поможет быть в курсе основных новостей, связанных с празднованием юбилея Великой Победы, рассказали РИА «Новости» редакции сайта may9.ru, выпускающей приложение. В редакции сайта-разработчика приложения отметили, что в России День Победы — один из важнейших государственных праздников. Он напоминает о доблести армии, героизме людей, жертвовавших собой ради будущих поколений.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире социальная жизнь переходит в режим онлайн. Приложение поможет быть в курсе основных новостей, связанных с празднованием юбилея Великой Победы», — приводит агентство сообщение редакции. В нем также добавлено, что «наша Победа на много лет определила развитие общества, и мы не должны об этом забывать».

В приложении также разработан исторический онлайн-квест «Вечные Звезды». С его помощью можно больше узнать про историю Великой Отечественной войны и совершить онлайн-путешествие по городам-героям и городам воинской славы. В приложении есть и аудиоконтент. Пользователь может послушать песни Победы, а также подкасты, которые посвящены ключевым сражениям ВОВ.

Настоящий народный архив фронтовых писем — это проект «Письма с фронта». В этом разделе можно не только знакомиться с архивом других пользователей, но и загружать свои письма. В разделе «Домашний фотоальбом» можно поделиться фотографиями и историями своих родных. С помощью приложения можно также создавать тематические открытки.

Приложение доступно для бесплатного скачивания на платформах iOS и Android.

В условиях нынешней эпидемиологической ситуации празднование Дня Победы пройдет с соблюдением всех требований безопасности. Однако россияне смогут почувствовать дух праздника — 9 мая пройдут воздушный парад и салют. Какие города смогут увидеть мощь российской авиации — в материале «360».