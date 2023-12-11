11 декабря 2023, 13:22
Мобильная выставка детских рисунков «Арт-проект: Моя Москва» откроется 11 декабря
Левкин: передвижная выставка детских рисунков откроется в Москве 11 декабря
Выставка детских рисунков конкурса «Арт-проект: Моя Москва» из 34 работ отправится в тур по столице с 11 декабря. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Работы победителей, объявленных 10 декабря, позволят зрителям увидеть Москву глазами детей и подростков. Они изобразили не только существующие пейзажи, но и возможное будущее города.
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Возраст участников варьировался от пяти до 22 лет. Работы прибыли из столичного региона, Нижнего Новгорода, Иркутска, Челябинска и других городов.
Мобильную экспозицию разместят с 19 декабря по 9 января в кинотеатре «Восток», центре московского долголетия «Ломоносовский» и на других площадках. Вход на них будет бесплатным.
Ранее пассажирам Домодедово предложили выбрать лучший детский рисунок об аэропорте. Там выставили 10 работ.
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