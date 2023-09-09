Эксклюзив 09 сентября 2023, 15:57 Мобильная группа оперативно разобралась с фейком о вбросе на голосовании в Подмосковье Брод: информация о вбросе на выборах в Подмосковье оказалась фейком

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Грубых нарушений во время голосования в Подмосковье не выявляли. Поступившая информация о вбросе на избирательном участке в одном из населенных пунктов оказалась вбросом, рассказал «360» член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Онлайн-голосование становится популярным

Он уже успел проголосовать в Москве традиционным способом — на избирательном участке. В прошлом году Брод сделал свой выбор в онлайн-формате. По его словам, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) достаточно востребованно, а его география постепенно расширяется. В этом году ДЭГ запустили в 25 субъектах России.

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«Для населения это удобно, безопасно и комфортно», — подчеркнул Брод.

Он уверен, что механизм онлайн-голосования будет развиваться и дальше. По мнению собеседника канала, Центризбирком достаточно взвешенно подходит к решению этого вопроса.

[Нужно], чтобы в регионах были устойчивый прием интернета, возможность обеспечить защиту персональных данных и грамотно оповещать избирателей. Поэтому, я думаю, постепенно ДЭГ будет набирать обороты при сохранении традиционного бумажного голосования. Александр Брод

Фейки о вбросах

Брод отметил грамотную и интенсивную работу Центра общественного наблюдения в Московской области: с избирательных участков ведется видеотрансляция, любой желающий в общественном штабе может посмотреть, что происходит на УИК.

Он также указал на качественную работу горячей линии по связям с избирателями.

«Люди задают вопросы, уточняют адреса избирательных участков, сколько дней они могут проголосовать. <…> Попутно задаются вопросы социального характера. Я знаю, что общественный штаб всегда эту информацию передает по назначению. Эти вопросы не остаются без внимания», — заверил Александр Брод.

Он прокомментировал сообщение о вбросе, поступившее из одного населенного пункта и оказавшееся ложным.

Мобильная группа очень оперативно выехала, с наблюдателями разобрались в ситуации. Информация не подтвердилась. Но важно то, что избирательная комиссия быстро отреагировала на это тревожное фейковое сообщение. Данный ящик для голосования был опечатан. Люди опускают бюллетени в другую урну, Александр Брод

Брод выразил надежду на то, что голосование продолжится в таком же конструктивном рабочем ключе.