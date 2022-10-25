Мобилизованным россиянам разрешат досрочно закрыть полис ОСАГО | 360°

Общество 25 октября 2022, 17:11 Мобилизованным россиянам разрешат досрочно закрыть полис ОСАГО ЦБ подготовил проект о досрочном закрытии ОСАГО для мобилизованных РИА "Новости"

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Перешедшие на военную службу в рамках частичной мобилизации россияне смогут досрочно расторгнуть договор обязательного автострахования гражданской ответственности (ОСАГО) и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период. Соответствующий проект подготовил Центробанк. Текст документа опубликован на сайте регулятора.

Мобилизованные автовладельцы для прекращения договора и возвращения средств на срок военной службы смогут обратиться в страховую компанию с заявлением. При этом направить документ можно как в офисе, так и через личный кабинет на сайте.

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Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет его родственник или знакомый, на которого оформили нотариальную доверенность.

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Центробанк подчеркнул, что предложения и замечания по предлагаемой инициативе можно направить на рассмотрение до 10 ноября.