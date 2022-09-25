Частичная мобилизация в РФ: куда посылают мобилизованных, что ждет призывников | 360°

Общество 25 сентября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным россиянам рассказали, что они будут делать на службе Комбат Дроздов: мобилизованные будут охранять освобожденные территории РИА «Новости»

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Россияне, подпавшие под частичную мобилизацию, будут контролировать территории, освобожденные в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом изданию Ura.ru рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим Дроздов.

«Части, которые на передовой, пора менять, пора закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно, нужно закрепление территорий», — подчеркнул он.

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Комбат Дроздов назвал мобилизацию «своевременной» и выразил уверенность в том, что освобожденные территории обязательно войдут в состав России.

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Накануне в Госдуму внесли законопроект о мерах поддержки мобилизованных граждан. В частности, предлагается разовая выплата в размере 300 тысяч рублей и скидка 50% на оплату ЖКХ и ОСАГО, ежемесячные пособия для детей до трех лет и пособия беременным женам мобилизованных.

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