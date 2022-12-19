Общество 19 декабря 2022, 14:48 Мобилизованным россиянам дали преимущественное право устройства на работу после службы Путин подписал закон о преимущественном праве устройства на работу для мобилизованных РИА «Новости»

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Мобилизованными россиянами предоставили преимущественное право устройства на работу на ранее занимаемую или на другую вакантную должность, которая соответствует их квалификации. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Норма распространяется на трудовые отношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Согласно документу, россиянин после возвращения с воинской службы в течение трех месяцев имеет преимущественное право устройства на работу на должность, которую он занимал.

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Необходимое условие для получения такого права — расторжение контракта в период приостановки действия трудового договора в связи с истечением срока действия.

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По закону мобилизованным дадут возможность перевестись и на другую вакантную должность или работу, которая соответствует их квалификации, если вакансий по их старой должности не будет.