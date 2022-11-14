Общество 14 ноября 2022, 03:38 Мобилизованным предпринимателям предложили дать отсрочку по лизинговым платежам Закон об отсрочке уплаты арендных платежей для мобилизованных рассмотрят в Госдуме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мобилизованные предприниматели могут получить право на отсрочку по уплате арендных (лизинговых) платежей. Об этом газете «Известия» сообщили в Министерстве финансов России.

Сейчас сотрудники ведомства ведут совместную работу с заинтересованными ведомствами по подготовке этого законопроекта. Отмечается, что новая мера поддержки направлена на самозанятых граждан и ИП.

Реклама

Послабления хотят распространить на субъекты МСП и любую организацию, где руководителя или учредителя призвали на военную службу. По данным Минфина, законопроект запланировали принять до конца текущего года.

Реклама

В настоящее время мобилизованные бизнесмены уже могут воспользоваться досрочным выкупом имущества, передачей арендованной техники третьему лицу и переуступкой прав по договору.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который исключает начисление процентов на остаток долга по потребительским кредитам, если мобилизованные граждане оформили их до мобилизации.