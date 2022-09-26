Мобилизованным пообещали льготы на нотариальные услуги | 360°

Общество 26 сентября 2022, 07:54 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным пообещали льготы на нотариальные услуги Федеральная нотариальная служба: мобилизованные получат льготы на нотариальные услуги РИА «Новости»

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Федеральная нотариальная палата приняла решение освободить мобилизованных россиян от оплаты услуг технического и правового характера в случае обращения к нотариусам, Об этом сообщила пресс-служба организации РБК.

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Льгота будет действовать на услуги по удостоверению доверенностей, а также выдаче согласий законных представителей, попечителей, опекунов на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и некоторых других.

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