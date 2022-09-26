Мобилизованным пообещали льготы на нотариальные услуги | 360°

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Мобилизованным пообещали льготы на нотариальные услуги

Федеральная нотариальная служба: мобилизованные получат льготы на нотариальные услуги

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Федеральная нотариальная палата приняла решение освободить мобилизованных россиян от оплаты услуг технического и правового характера в случае обращения к нотариусам, Об этом сообщила пресс-служба организации РБК.

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Льгота будет действовать на услуги по удостоверению доверенностей, а также выдаче согласий законных представителей, попечителей, опекунов на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и некоторых других.

Палата выступила с инициативой организовать в субъектах РФ «дежурные нотариальные конторы». Они, в частности, будут работать и по выходным.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень „дежурных нотариальных контор“ в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ», — сказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране на прошлой неделе, 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призвать планируется 300 тысяч человек.

Частичная мобилизация в РФ

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