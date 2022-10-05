Частичная мобилизация в России: кто отправится на службу, кому положена отсрочка, что брать в военкомат | 360°

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Мобилизованным объяснили, что от них не могут требовать покупать экипировку

«Объясняем.рф»: мобилизованные не обязаны приобретать экипировку самостоятельно

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Призванные на службу в рамках частичной мобилизации не обязаны самостоятельно покупать экипировку, сообщили сотрудники портала «Объясняем.рф». Там отметили, что подобные требования незаконны.

«Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно», — рассказали специалисты. В случае принуждения к покупке там посоветовали обратиться с жалобой в военкомат или по месту призыва или к командиру воинской части.

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Призванные на службу по своему желанию могут взять с собой предметы личной гигиены, батарейки, спортивную шапку, термобелье, фонарик, перчатки и некоторые другие предметы.

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Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Глава государства отметил, что призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе. В первую очередь призовут тех, кто уже отслужил в рядах Вооруженных сил, а также имеющих боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.

На портале госуслуг начали работать сервисы, связанные с частичной мобилизацией. В режиме онлайн можно оспорить призыв или записаться в ряды добровольцев.

Частичная мобилизация в РФ

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