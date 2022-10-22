Мобилизованным дали отсрочку по уплате налогов и страховых взносов | 360°

Общество 22 октября 2022, 13:16 Мобилизованным дали отсрочку по уплате налогов и страховых взносов Премьер-министр России Мишустин утвердил отсрочку по уплате налогов мобилизованным Пресс-служба Минобороны

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Мобилизованным дали отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства.

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам», — говорится в пресс-релизе.

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Решение распространяется на предпринимателей, одновременно выступающих в роли руководителя и единственного учредителя своей компании. Отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа включительно третьего месяца после дня демобилизации. Задолженность можно будет погасить в рассрочку: в первый месяц — одну шестую долга, а потом — равными частями ежемесячно.

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До этого стало известно, что контракты по госзакупкам будут изменены, если у компаний-поставщиков имеются сотрудники, призванные в рамках частичной мобилизации. Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.