Общество 03 февраля 2023, 13:43 Мобилизованных ценных сотрудников предприятий предложили заменить на безработных Депутат ГД Иванов предложил заменить мобилизованных ценных сотрудников на безработных РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Максим Иванов выступил с предложением заменить мобилизованных ценных сотрудников предприятий на безработных. О своей инициативе парламентарий написал в Telegram-канале.

По словам Иванова, он продолжает получать обращения от разных компаний и предприятий, которые просят вернуть играющих ключевую роль в рабочем процессе мобилизованных сотрудников.

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Авторы писем жалуются, что без них производство «просто встает». Нужно признать, заметил депутат, что такая проблема действительно существует, но у нее есть рациональное решение.

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«Может, при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных „клиентов“ центра занятости?» — поинтересовался депутат.

По его мнению, безработные мужчины будут только рады такому предложению. Он обратил внимание на один из центров занятости, где состоят на учете много «здоровых, крепких мужиков».

Для россиян, призванных на службу в рамках мобилизации, а также для их семей установили различные льготы и госгарантии. Минимальный размер ежемесячной оплаты для мобилизованных вместе с допвыплатой составляет 195 тысяч рублей, уточнила «Российская газета». Такую сумму платят рядовым.