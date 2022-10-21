Мобилизованных предложили освободить от транспортного налога | 360°

Общество 21 октября 2022, 07:16 Мобилизованных предложили освободить от транспортного налога Депутат Госдумы Власов предложил заморозить транспортный налог мобилизованным Unsplash

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Мобилизованным могут заморозить начисление транспортного налога на время службы. Соответствующее предложение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина отправил депутат Государственной думы Василий Власов, передали в RT.

Он сообщил, что ему поступает большое количество обращений касательно расширения льгот для мобилизованных граждан. В том числе — предложения временно отменить транспортный налог, гражданин ведь не может пользоваться своим транспортным средством во время службы.

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«Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу Вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации», — говорится обращении.

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Так, правительство Кемеровской области уже освободило от транспортного налога на два года участников специальной военной операции из Кузбасса. Новая льгота распространяется не только на мобилизованных и добровольцев, но и контрактников.