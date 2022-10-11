Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта | 360°

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Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта

Минобороны показало видео тренировки мобилизованных военных в Забайкалье

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В Забайкальском крае продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих. Занятия проходят на базе окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО), сообщили в Минобороны России.

В рамках одной из тренировок военнослужащие в составе подразделения получили данные о силах условного противника, после чего скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные огневые позиции.

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Затем они взяли штурмом населенный пункт, захваченный условными боевиками. При этом бойцы вели комбинированный огонь из автоматов АК-12, пулеметов Калашникова, использовали ручные гранаты и применяли маскировочные средства.

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Помимо этого, в ходе тренировки военные провели учебное разминирование. Под руководством инструкторов они отработали закрепление в населенном пункте, с организацией охранения, засад и дополнительных огневых точек, добавили в ведомстве.

Интенсивная подготовка также проводится на занятиях по огневой подготовке, во время которых нужно выполнять упражнения по стрельбе из гранатомета — РПГ7В, автоматов АК-12 со сменой огневой позиции. Организуются и огневые тренировки с ведением огня из различных положений. На полигоне военные проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по корпусу боевой машины из окопа, заключили в Минобороны.

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

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