Мобилизованные сэкономили при совершении льготных нотариальных действий 205 миллионов рублей | 360°

Общество 31 октября 2022, 07:48 Мобилизованные сэкономили при совершении льготных нотариальных действий 205 миллионов рублей Федеральная нотариальная палата: мобилизованные оформили по льготе 140 тысяч документов Пресс-служба Минобороны

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Мобилизованные оформили у нотариусов по льготе более 140 тысяч документов, они таким образом сэкономили более 205 миллионов рублей. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате.

Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации в России получают помощь нотариуса на льготных условиях — без оплаты услуг.

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«89% всего объема льготных нотариальных действий для мобилизованных за этот период составили доверенности, 8% пришлось на волеизъявления (согласия на сделки, согласия на выезд ребенка за рубеж и другие). Еще 3% составили завещания», — сообщили в палате.

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Ранее на сайте «Объясняем.рф» рассказали, что мобилизованные россияне смогут оформить нотариальную доверенность со скидкой. Льгота освобождает от платы за услуги правового и технического характера. Чтобы получить льготу нужно обратиться в нотариальную контору. При себе нужно иметь паспорт и повестку из военкомата. Мобилизованные обслуживаются вне очереди.