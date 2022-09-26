Частичная мобилизация в России: кто получит право на досрочный выход на пенсию | 360°

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Мобилизованные работники смогут досрочно выйти на пенсию

Вице-премьер РФ Голикова: мобилизованные работники получат право досрочно выйти на пенсию

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Сотрудники предприятий, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, смогут досрочно отправиться на пенсию. Об этом на оперативном совещании правительства заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова привела пресс-служба Кабинета министров.

По ее словам, эти сотрудники автоматически получат статус военнослужащих, а значит, и все социальные гарантии, которые полагаются военным контрактной службы.

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«В применяемых пенсионных целях, помимо общего страхового трудового стажа, предусмотрен особый стаж работы, который даст право выйти на досрочную пенсию», —  заявила вице-премьер.

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Голикова подчеркнула, что кабмин подготовил необходимые поправки для рассмотрения в Госдуме, призванные защитить трудовые права мобилизованных россиян.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также добавил, что все мобилизованные россияне получат возможность сохранить свои нынешние рабочие места. Работодатель сохранит ставку оплаты, а на время отсутствия работника сможет найти других сотрудников по договору срочного найма.

Правительство РФ

Частичная мобилизация в РФ

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