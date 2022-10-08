Частичная мобилизация: зарплата военнослужащим | 360°

Общество 08 октября 2022, 00:06 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованные не смогут получать зарплату с постоянной работы «Объясняем.рф»: зарплата с постоянного места работы мобилизованным выплачиваться не будет РИА «Новости»

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Военнослужащие, призванные по мобилизации, не будут получать зарплату со своего постоянного места работы. Об этом заявили специалисты портала «Объясняем.рф».

Поскольку трудовой контракт с мобилизованными будет приостанавливаться на время службы, заработную плату начислять не будут. Эксперты уточнили, что денежные выплаты военослужащие будут получать от Министерства обороны РФ.

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«Денежное довольствие мобилизованного по призыву складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет, также возможна надбавка за особые условия службы в зависимости от занимаемой должности», — рассказали сотрудники сервиса.

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Ранее на сайте «Объясняем.рф» сообщили, что мобилизованным сделают все необходимые прививки. Также там разъяснили, что требования от призывников купить экипировку — незаконны, как и принуждение срочников подписывать контракт для службы в зоне СВО.

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