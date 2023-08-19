Общество 19 августа 2023, 09:25 Мобилизацию в Херсонской области не планировали — Сальдо Врио губернатора Сальдо опроверг вбросы о мобилизации в Херсонской области РИА «Новости»

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В Херсонской области не планируется мобилизация, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что сделал это объявление на фоне большого количества вопросов, которые поступают от жителей.

«Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется», — написал Сальдо.

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Политик обратил внимание, что украинская пропаганда распространяет распечатки фальшивого указа. Это просто примитивная подделка с многочисленными ошибками, добавил он.

Сальдо попросил верить только официальным источникам, а не фейкам, и не поддаваться на провокации со стороны киевского режима.

Врио губернатора региона отметил, что множество жителей Херсонской области добровольно поступают на службу в ВС России и другие военные формирования. Людьми движет желание громить противника, заключил он.