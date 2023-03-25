Общество 25 марта 2023, 04:27 Мобилизация на востоке Украины приобрела чудовищные формы — Гагин Советник главы ДНР Гагин: мобилизация на Украине сосредоточена на востоке Сайт президента Украины

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Мобилизация на Украине в основном сосредоточена на востоке и приобрела чудовищные формы. Об этом РИА «Новости» рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, из обсуждений украинских бойцов в социальных сетях и показаний пленных складывается вывод, что в настоящий момент мобилизация на Украине активнее всего касается восточных областей.

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«Все дело в том, что все добровольцы с западных областей уже давно оказались в нацбатах, либо мы уже повыбивали их», — сказал Гагин.

Он также предположил, что многие жители тех районов могли бежать в Европу после начала боевых действий.

Советник врио главы ДНР подчеркнул, что украинская мобилизация «приобретает чудовищные формы». В качестве примера он напомнил, что в Одессе ранее был сформирован целый временный лагерь для будущих солдат, где, по словам родственников, с помощью спецслужб и полиции «аккумулировали» и помещали в нечеловеческие условия всех, кого военкомат хватал на улице и дома.

В настоящее время украинская Национальная полиция имеет полномочия задерживать граждан призывного возраста и доставлять их в места, где им могут вручить повестку.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли более 380 солдат на Донецком направлении за сутки. Кроме того, российские военные уничтожили две гаубицы, две боевые машины, один танк и десять автомобилей.